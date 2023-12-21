21 декабря 2023, 11:25
Почти 900 тысяч рецептов на льготные лекарства оформили онлайн в Подмосковье
Услуга по продлению или корректировке электронного рецепта на лекарства доступна жителям Подмосковья онлайн. Оформить его можно без посещения поликлиники — достаточно воспользоваться телемедицинской консультацией.
«Всего с начала этого года с помощью телемедицинских консультаций было оформлено почти 900 тысяч электронных рецептов на льготные лекарственные препараты», — заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг, так что в аптеке пациенту достаточно назвать свои данные, после чего ему дадут препарат.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через «Госуслуги», с помощью инфомата в медицинской организации, по номеру 122 или на приеме у лечащего врача.
Напомним, проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Медицина
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