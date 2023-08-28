Подмосковье 28 августа 2023, 12:34 Почти 900 советников по воспитанию начнут работать в школах Подмосковья с осени Unsplash

Читать 360tv в

Почти 900 советников по воспитанию будут работать в школах Подмосковья с 1 сентября. Эту ставку ввели в прошлом году, а Мособлдума приняла закон, который устанавливает нормы по оплате труда работников.

Как рассказали в ведомстве, советники будут формировать у школьников уважительное отношение к взрослым и окружающим, а также прививать правильные моральные ценности. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, они должны говорить со школьниками на одном языке и быть готовыми разъяснить самые разные темы.

Реклама

«Надо понимать, что советник по воспитанию не является школьным психологом. Его работа направлена на вовлечение детей в различные активности, мероприятия по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию. При этом внеурочная деятельность должна быть организована в интересных для ребят форматах, чтобы школьники смогли успешно самореализоваться», — подчеркнул Брынцалов.

Он добавил, что в Подмосковье уделяется большое внимание теме воспитания подрастающего поколения. Оно призвано сформировать у детей патриотические чувства, гражданскую ответственность и уважение к памяти защитников Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».