Почти 900 сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

С января органы опеки и попечительства Московской области устроили в замещающие семьи порядка 900 детей. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Сегодня в Подмосковье нет детских домов, на смену им пришли семейные центры. Для подготовки приемных родителей работает 86 специальных школ, где супругам оказывают всяческую помощь, начиная от сбора необходимых документов, заканчивая психологической поддержкой.

«Система усыновления работает настолько эффективно, что большинство детей не находятся в семейном центре больше двух месяцев и сразу передаются в приемную семью», — добавила Ирина Каклюгина.

Немаловажно, что в Московской области действует система материальной поддержки приемных родителей. Каждая семья, которая решилась взять на воспитание сирот, получает 600-650 тысяч рублей в год. За каждой закреплен куратор, который всегда готов помочь в решении различных вопросов.