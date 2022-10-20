Почти 900 предпринимателей из Подмосковья подали заявки на субсидии по франшизе | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 13:14 Почти 900 предпринимателей из Подмосковья подали заявки на субсидии по франшизе

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Прием заявок на субсидии по франшизе для предпринимателей завершился в Подмосковье. Заявки подали 889 владельцев бизнеса, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Победителей конкурса определят в ближайшее время, рассказала глава министерства.

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«В рамках программы предприниматели смогут компенсировать часть затрат по договору франчайзинга на приобретение оборудования, арендную плату и коммунальные платежи», — напомнила она.

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Размер субсидий для франшиз Подмосковья составит до миллиона рублей и до 50% затрат. Для других — до 500 тысяч рублей до 30% затрат. Узнать подробнее о мерах поддержки можно на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.