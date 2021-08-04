Почти 900 новых светильников установят в Балашихе по губернаторской программе в этом году

Почти 900 новых светильников установят в Балашихе по губернаторской программе «Светлый город» в 2021 году. Современное освещение появится на 36 улицах округа. Работы уже завершены в микрорайоне Авиаторов — на улицах Летной и Третьяка.

Всего в этом году в Балашихе установят 741 опору и 884 светильника.

«В Балашихе предусмотрена установка современных светильников практически во всех микрорайонах города, включая отдаленные территории и сельские поселения. Новые опоры появятся вдоль дорог, у детских садов и тротуаров, откуда поступало больше всего жалоб на отсутствие освещения со стороны жителей. Все светильники — светодиодные, энергоэффективные, отвечают современным требованиям», — сказал гендиректор компании «Норэнс Групп» Евгений Горбатов.

На реализацию региональной программы «Светлый город» в Подмосковье в 2021 году выделено 1,3 миллиарда рублей. Из них на модернизацию наружного освещения в Балашихе будет потрачено свыше 150 миллионов рублей. В адресный перечень вошли 20 улиц, его составили с учетом итогов голосования на портале «Добродел». Остальные локации отобрали на основании обращений, поступающих от жителей города.

Проект «Светлый город» реализуют в Балашихе с 2017 года в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и президентского проекта «Жилье и городская среда».