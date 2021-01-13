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    13 января 2021, 19:09

    Почти 900 музыкальных инструментов закупят для 39 детских школ искусств Подмосковья в 2021 году

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В 2021 году планируется приобрести 894 музыкальных инструмента для 39 детских школ искусств Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры региона.
    Почти 900 музыкальных инструментов закупят для 39 детских школ искусств Подмосковья в 2021 году

    Оснащение детских школ искусств Московской области музыкальными инструментами продолжат в рамках национального проекта «Культура».

    Почти 900 музыкальных инструментов закупят для 39 детских школ искусств Подмосковья в 2021 году | Изображение 1

    С участием средств федерального бюджета планируется приобрести 446 музыкальных инструментов (клавишные, духовые, струнные, народные и другие), оборудования (звуковое, учебная мебель, компьютерная техника, хореографические, хоровые станки), учебной литературы для 17 детских школ искусств из 15 муниципалитетов на сумму 143,2 миллиона рублей.

    Почти 900 музыкальных инструментов закупят для 39 детских школ искусств Подмосковья в 2021 году | Изображение 2

    В рамках субсидий из областного бюджета предусмотрено приобретение 448 музыкальных инструментов (рояли, пианино, баяны, аккордеоны) для оснащения 22 детских школ искусств из 14 муниципальных образований на сумму 198 миллионов рублей.

    Почти 900 музыкальных инструментов закупят для 39 детских школ искусств Подмосковья в 2021 году | Изображение 3

    В 2020 году музыкальными инструментами были оснащены 29 ДШИ Подмосковья. Также в 2021 году будет отремонтирована Куровская детская музыкальная школа (филиал Ликино-Дулевской ДШИ) Орехово-Зуевского городского округа.