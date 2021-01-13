Почти 900 музыкальных инструментов закупят для 39 детских школ искусств Подмосковья в 2021 году

В 2021 году планируется приобрести 894 музыкальных инструмента для 39 детских школ искусств Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры региона.

Оснащение детских школ искусств Московской области музыкальными инструментами продолжат в рамках национального проекта «Культура».

С участием средств федерального бюджета планируется приобрести 446 музыкальных инструментов (клавишные, духовые, струнные, народные и другие), оборудования (звуковое, учебная мебель, компьютерная техника, хореографические, хоровые станки), учебной литературы для 17 детских школ искусств из 15 муниципалитетов на сумму 143,2 миллиона рублей.

В рамках субсидий из областного бюджета предусмотрено приобретение 448 музыкальных инструментов (рояли, пианино, баяны, аккордеоны) для оснащения 22 детских школ искусств из 14 муниципальных образований на сумму 198 миллионов рублей.

В 2020 году музыкальными инструментами были оснащены 29 ДШИ Подмосковья. Также в 2021 году будет отремонтирована Куровская детская музыкальная школа (филиал Ликино-Дулевской ДШИ) Орехово-Зуевского городского округа.