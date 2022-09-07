Почти 900 человек эвакуировали во время пожарных учений в Лобне | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 15:43 (обновлено: 07 сентября 2022, 17:06) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Почти 900 человек эвакуировали во время пожарных учений в Лобне pixabay.com

Читать 360tv в

В современности жизнь каждого отдельного человека во многом зависит от его навыков спасения. Угрожать могут природные пожары, террористы и в целом сложная обстановка на мировой арене. Чтобы закрепить возможность вовремя спастись, в Лобне состоялась учебная эвакуация.

Согласно легенде, задымление образовалось в школе № 5. Во время учений удалось эвакуировать порядка 860 человек, в том числе и учащихся начальных классов.

Реклама

Сотрудники МЧС успели прибыть к школе в течение буквально нескольких минут после звонка на 112. Они быстро развернули пожарный рукав, который протянулся с первого на второй этаж. В итоге условный пожар удалось ликвидировать максимально быстро.

Реклама

Рядом со школой в это время дежурили бригада скорой помощи и наряд полиции. За действом наблюдали не только ученики школы, но и директора других учебных учреждений города. В целом такие учение проводятся в детсадах и школах Лобни два раза в год.

0 0 0 0 0 0