Почти 900 человек эвакуировали во время пожарных учений в Лобне | 360°

Все новости

Подмосковье

07 сентября 2022, 21:53

Пешеходную дорожку создадут рядом с МЦД-2 «Опалиха» по просьбам жителей

Технологии

07 сентября 2022, 21:47

Новый iPhone 14 оказался без SIM-карты

Реклама

Деньги

07 сентября 2022, 21:33

Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку

Интересное

07 сентября 2022, 21:33

Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы

Спорт

07 сентября 2022, 21:32

Стало известно о главных мифах о спорте

Образование

07 сентября 2022, 21:31

Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

Здоровье

07 сентября 2022, 21:31

Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей

Здоровье

07 сентября 2022, 21:30

Врач Деева посоветовала не давать детям сосиски и наггетсы

Интересное

07 сентября 2022, 21:29

Благоустройство дворов завершат в Москве

Подмосковье

07 сентября 2022, 15:43

(обновлено: 07 сентября 2022, 17:06)

Почти 900 человек эвакуировали во время пожарных учений в Лобне

Читать 360tv в

В современности жизнь каждого отдельного человека во многом зависит от его навыков спасения. Угрожать могут природные пожары, террористы и в целом сложная обстановка на мировой арене. Чтобы закрепить возможность вовремя спастись, в Лобне состоялась учебная эвакуация.

Согласно легенде, задымление образовалось в школе № 5. Во время учений удалось эвакуировать порядка 860 человек, в том числе и учащихся начальных классов.

Реклама

Сотрудники МЧС успели прибыть к школе в течение буквально нескольких минут после звонка на 112. Они быстро развернули пожарный рукав, который протянулся с первого на второй этаж. В итоге условный пожар удалось ликвидировать максимально быстро.

Реклама

Рядом со школой в это время дежурили бригада скорой помощи и наряд полиции. За действом наблюдали не только ученики школы, но и директора других учебных учреждений города. В целом такие учение проводятся в детсадах и школах Лобни два раза в год.

Лобня

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама