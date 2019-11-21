Почти 90 жителей Подмосковья с инвалидностью примут участие в чемпионате мастерства «Абилимпикс»

Команда из 90 подмосковных мастеров выступит на пятом национальном чемпионате «Абилимпикс». Эти соревнования организованы для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в дальнейшем трудоустройстве.

«Сегодня стартовал V Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ „Абилимпикс“ — 2019. От Московской области в нем принимают участие 88 человек, среди них 33 школьника, 39 студентов и 16 специалистов. Они покажут свое мастерство в 57 компетенциях», — уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Всего в чемпионате примут участие свыше 1800 человек со всей страны. Министр отметила, что соревноваться мастера будут по 62 основным и 31 презентационным компетенциям.

Каклюгина добавила, что подмосковные участники в этом году выступят в новых компетенциях.

«Например, „адаптированная физическая культура“, „администрирование отеля“, „веб-разработка“, „информационная безопасность“ и другие. Сегодня участники команды Московской области на семи площадках сражаются по компетенциям в сферах информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, а также компетенциям медицинского и педагогического профиля. Впереди еще два дня соревнований, результаты будут известны 22 ноября. Болеем за нашу команду!», — сказала Каклюгина.