Почти 90 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за два месяца

Ключи от новых квартир вручили 89 жителям аварийных домов Подмосковья с начала года. Они уже переехали из ветхих помещений в благоустроенные.

Это жители Щелкова, Электростали, Волоколамска, Орехово-Зуева и Богородского округа. А всего до конца года из аварийных домов Подмосковья переселят 2,8 тысячи человек, подчеркнул министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Мы переселили еще 89 жителей 47 аварийных помещений. Они переехали в благоустроенные квартиры или получили выкупную стоимость за аварийные помещения Владимир Локтев.

Уже в 2021 году расселят 50 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. Больше всего ключей от новых квартир передадут в Солнечногорске, Шатуре и Рузе.

Ранее стало известно, что до 2025 года из аварийных домов уедут 22 тысячи жителей Подмосковья.