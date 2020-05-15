Почти 90 жителей Можайского округа переселят из аварийного жилья до осени

В Можайском округе достроили дом для переселенцев из аварийного жилья. 85 жителей получат ключи от новых квартир после ряда юридических процедур. Дом уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«После завершения всех необходимых юридических процедур с гражданами будут заключены договоры социального найма или мены и можно будет вручать ключи», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Трехэтажный дом, в который переселят людей из аварийного жилья, построили в сельском поселении Дровнинское. Завершить все процедуры и вручить жителям ключи от квартир планируется до осени этого года.

Аварийные дома, запланированные к расселению, расположены по следующим адресам: поселок Карьероуправления, дома 1,2, 12; поселок Цветовский, улица Детская, дом 1.

Общая площадь аварийного фонда, который удастся расселить, составляет свыше 1,3 тысячи квадратных метров.

Расселение аварийного жилья в Московской области проходит в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».