Подмосковье 17 февраля 2023, 11:49 Почти 90 тысяч восьмиклассников Подмосковья написали региональные диагностические работы

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Школьники Подмосковья написали региональную диагностическую работу по оценке функциональной грамотности. Знания проверили почти 90 тысяч восьмиклассников. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

В ведомстве отметили, что ребята проверили свои знания по читательской, математической и естественно-научной грамотности.

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«Задания представляли собой текст и несколько вопросов к нему. Вопросы проверяют понимание содержания прочитанного, умение сопоставить предлагаемую информацию, прочитать графики, схемы и рисунки, сделать простой математический расчет, применять естественнонаучные знания для объяснения различных явлений и обосновать свой выбор ответа», — сообщили в министерстве.

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Главная цель мероприятия — скорректировать при необходимости учебную программу. Результаты станут известны не позднее 20 февраля, при этом, оценки школьникам выставлять не будут.

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