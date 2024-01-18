Подмосковье 18 января 2024, 15:26 Почти 90 тысяч туристов посетили Коломну в новогодние праздники В. Соловьёва

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Коломна привлекла 87 тысяч туристов в период новогодних праздников. Самыми посещаемыми площадками стали Музейная фабрика пастилы, «Калачная» и Музей пастилы, загрузка которых составила 100%.

Большим спросом пользовались экскурсии по Коломенскому кремлю и рождественская ярмарка на улице Лажечникова. Многие посетили открытые общественные пространства в Коломне: Житную площадь и Арт-квартал «Патефонка». Там проходили концерты и представления, работали катки.

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«Работал и новый для нашего города каток на площади Советской. Он пользуется большой популярностью и сейчас, после праздников», — рассказала руководитель информационного центра музея-заповедника «Коломенский кремль» Ирина Сазоненкова.

В. Соловьёва

С хорошей загрузкой работали галереи и выставочные залы Коломны: «Дом Озерова» и Арт-галерея «Лига». На «Патефонке» прошли выставки современных художников.

Из новых объектов туристов привлекали шляпная мастерская «Дело в цилиндре», «Электрический синематограф» и «Ретро-фото». Самыми популярными местами для фотосессий стали Москворецкая и Михайловская набережные.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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