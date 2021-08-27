Почти 90 тысяч тонн сена заготовили в Подмосковье на зиму

В Московской области аграрии заготовили почти 800 тысяч тонн сенажа, около 90 тысяч тонн сена и 60 тонн силоса для животных на зиму. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В Московской области продолжают заготавливать корма для скота на зиму. С начала сезона уже собрали почти 800 тысяч тонн сенажа, уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В хозяйствах всех категорий Московской области продолжается заготовка грубых и сочных кормов для обеспечения крупного рогатого скота и овец в зимне-стойловый период 2021–2022 годов. На текущую дату заготовлено 88,1 тысячи тонн сена и 798,7 тысячи тонн сенажа, что на 68,2 тысячи тонн больше прошлого года. Силоса на сегодня заготовлено 58,8 тысячи тонн, к прошлогодним показателям на эту дату мы прибавили 11,7 тысячи тонн», — отметил министр.

Воскресенский подчеркнул, что на одну голову аграрии заготовили по 18 центнеров корма. Это равно 72% от необходимого объема.

Министр добавил, что скоро сельскохозяйственные предприятия начнут заготавливать кукурузный силос. Также в хозяйствах остались запасы кормов с прошлого года. Их могут отправить в регионы.