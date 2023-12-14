Подмосковье 14 декабря 2023, 11:52 Почти 90 тысяч телемедицинских консультаций провели для беременных в Подмосковье с начала года Unsplash

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Врачи провели почти 90 тысяч онлайн-консультаций с беременными в Подмосковье с начала года. На таком приеме можно получить расшифровку анализов, помощь психолога, а также познакомиться с принимающим роды специалистом и пройти подготовку к появлению ребенка.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, онлайн-приемы врача помогают сэкономить время.

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«Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может получить в любом удобном для нее месте. Всего с начала года для беременных женщин было проведено уже почти 90 тысяч телемедицинских консультаций», — сказала она.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через лечащего врача или закрепленного за беременной сотрудника. Найти всю необходимую информацию о системе родовспоможения также можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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