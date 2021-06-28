Почти 90 спецмашин вышли на дороги Подмосковья для устранения подтоплений

В Московской области уже начали устранять последствия сильного ливня. На дороги региона вывели порядка 90 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Дорожные службы приступили к устранению последствий дождя. Сейчас на дорогах региона зафиксировано порядка 20 подтоплений и 130 поваленных деревьев.

«В устранении последствий подтоплений задействовано более 230 рабочих и порядка 90 единиц дорожной техники. Работы завершатся до завтрашнего утра. В связи с ухудшением погодных условий проводится постоянный мониторинг дорожной сети», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Подтопления устраняют в нескольких округах: Ленинском, Пушкино, Ивантеевке, Щелкове, Химках, Долгопрудном, Лобне, Красногорске.

В Минтрансе региона предупредили автомобилистов о подмыве проезжей части на улице Мясищева в Жуковском. Водителей попросили быть аккуратными и обращать внимание на установленные ограждения и дорожные знаки.

Сильное подтопление зафиксировали и на Мякининском шоссе в Красногорске. Автомобилистов попросили объезжать участок.

В Подмосковье 28 июня выпало 70% месячной нормы осадкой. По прогнозам вечером Московскую область ждут ливни, местами грозы и град.