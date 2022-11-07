Почти 90 протезов для участников спецоперации изготовили на предприятии в Реутове | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 23:19 Почти 90 протезов для участников спецоперации изготовили на предприятии в Реутове

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На предприятии в Реутове помогают участникам спецоперации. Здесь протезируют тех, кто получил травмы или лишился конечностей. Уже около 90 ребят получили качественные протезы, рассказал генеральный директор предприятия Руслан Шагламджян.

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На реутовском предприятии используют самую современную технику, потом обучают ходить, если нужно, помогают с юридическими или психологическими вопросами.

«Отпротезировали около 90 ребят, которые участвовали в СВО. К каждому подходим индивидуально. Самое главное — обратная связь, мы держим с ними связь, чтобы мы знали, насколько ребята ходят на этих протезах, как им удобно. Были ситуации разные, даже беженцы обращались к нам, или мы их находили, помогали, за свой счет делали им протезы», — рассказал генеральный директор Реутовского протезного предприятия Руслан Шагламджян.

Реутовское протезное предприятие было создано в 2020 году и динамично развивается с тех пор. Помимо технических показателей, есть и народный — именно сюда приезжают участники СВО по совету своих же сослуживцев.

«Случилась травма — прошел курс лечения в больнице, потом надо снова возвращаться в строй, поэтому обратился за протезированием на завод, потому что очень хвалят мои сослуживцы это место. Здесь очень хороший персонал, очень качественные протезы делают», — поделился участник спецоперации Денис К.

Здесь изготавливают протезы модульного типа и купальные (предназначенные для водных процедур). На предприятии работают четыре протезиста, двое из них сами имеют протезы.

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