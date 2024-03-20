Подмосковье 20 марта 2024, 18:19 Почти 90 подвалов Подмосковья очистили от захламления с начала марта ГУСТ МО

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Управляющие компании Подмосковья продолжают очищать чердаки МКД от хлама и мусора. С начала марта убрали еще 89 помещений.

В ГУСТ Московской области уточнили, что работы выполнили в 15 округах. К примеру, управляющие организации Лобни очистили чердаки в доме № 5 на Лобненском бульваре, в доме № 10 на улице 40 лет Октября, на улице Чайковского в доме № 25, а также в проезде Свободном, дом № 1.

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Для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе жители Подмосковья могут обратиться в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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