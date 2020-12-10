Почти 90 новых машин поступило на Московскую областную станцию скорой помощи

Московская областная станция скорой медицинской помощи получила 89 новых машин на базе Ford. В них есть все необходимое медицинское оборудование: дефибрилляторы, аппараты ЭКГ и ИВЛ, пульсоксиметры и мониторы для интенсивной терапии.

«В этом году на службу скорой помощи ложится колоссальная нагрузка. Наша задача — сделать так, чтобы медицинская помощь даже при таких условиях оставалась максимально качественной и доступной для пациентов. Поэтому мы закупили 89 новых автомобилей скорой помощи, оснащенных необходимым медоборудованием», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Глава ведомства напомнила, что с начала года областная станция получила уже 140 новых карет скорой помощи. В их числе реанимобили. Машины получили Одинцовская, Химкинская, Красногорская, Балашихинская и другие подстанции региона. Новые скорые уже вышли на линию.

Медицинские машины купили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».