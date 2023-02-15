Подмосковье 15 февраля 2023, 13:16 Почти 90% номеров в загородных отелях Подмосковья забронировали на февральские праздники

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Резкий спрос на загородные отели Подмосковья наблюдается с начала февраля. На праздники в конце месяца забронировано уже почти 90% всех предлагаемых номеров.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья уточнили, что плотные бронирования идут на период предстоящих праздников. До 26 февраля остались доступными только 10% номеров в загородных отелях.

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Туристы, которые заранее планируют отдых в Подмосковье, чаще всего приезжают из Москвы. Однако путешественники из других регионов тоже активно бронируют номера в подмосковных отелях, домах отдыха и круглогодичных глэмпингах. Регион выбирают из-за близости к столице, высокого уровня сервиса и красоты окружающей природы.

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По информации туристических компаний, номера в загородных отелях Московской области редко бронируются раньше чем за 10–15 дней до начала отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти и забронировать любые отели и глэмпинги, которые находятся в Подмосковье.