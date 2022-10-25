Почти 90 народных троп обустроили по программе «Пешком» в Балашихе | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 21:00 Почти 90 народных троп обустроили по программе «Пешком» в Балашихе

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Муниципалитеты Подмосковья продолжили заниматься активной работой для того, чтобы обустроить пешеходные зоны. Их обустраивают именно там, где они нужнее всего. Программа, в ходе которой реализуются эти моменты, называется в Подмосковье «Пешком». Так называемые народные тропы при этом надо заасфальтировать, чтобы появился гораздо более важный социально значимый объект инфраструктуры.

«Самое крупное количество объектов в этом году завершили в Балашихе. 86 комфортных для передвижения жителей пешеходных дорожек появились в городском округе, соединив между собой путь от дома до учебных учреждений, больниц, остановок и станций», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, больше всего народных троп успели благоустроить на территории также и Железнодорожного. Там таких дорог появилось сразу 26. В целом по всему региону уже удалось преодолеть эту программу в 29 городских округах из 38. В остальных работы просто активно проводятся.

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Сейчас все жители Подмосковья могут принять участие в опросе, который посвящен именно программе «Пешком». Чтобы в нем поучаствовать, нужно авторизоваться на госуслугах.