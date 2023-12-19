Подмосковье 19 декабря 2023, 15:24 Почти 90 молодых специалистов пришли на работу в Московскую областную станцию скорой помощи с начала года

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Меры поддержки помогают привлекать молодых специалистов в систему здравоохранения Подмосковья. Об этом в эфире «360» рассказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

«Нам повезло, у нас огромное количество мер поддержки сформировано правительством Подмосковья для подрастающего поколения. Это ребята, которые выбрали свой путь служения на благо сохранения здоровья. Только за этот год почти 90 молодых специалистов пришли к нам и стали работать на выездных бригадах», — рассказал Константин Маслов.

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