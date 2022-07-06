Почти 90 гектаров леса восстановили в Подмосковье за полгода

По данным комитета лесного хозяйства Московской области, в первом полугодии 2022 года в регионе восстановлено 87,4 гектара леса. Высадка деревьев проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

Если организация вынуждена осуществить рубку леса при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры, по закону она обязана компенсировать эти потери и восстановить лес на точно такой же площади. Это же происходит в тех случаях, когда земли лесного фонда переводятся в земли иных категорий. На официальном сайте комитета лесного хозяйства в открытом доступе размещен реестр участков для проведения так называемого компенсационного лесовосстановления. Организация может выбрать для себя подходящую локацию и высадить на ней деревья.

«После проведения работ и их приемки по итогам инвентаризации эти участки визуализируются на карте портала РГИС, где жители могут осуществлять общественный контроль», — пояснил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, по данным на первое полугодие текущего года, в Подмосковье было восстановлено почти 90 гектаров леса. Самые объемные работы проведены в лесничестве «Русский лес» — молодые сосны и ели заняли здесь 29,3 гектара. Чуть меньше — в Егорьевском лесничестве — 20,7 гектара новых посадок. Также лес восстановили в Виноградовском (4 гектара), Дмитровском (4,4 гектара), Истринском (8,9 гектара), Клинском (7,3 гектара), Московском учебно-опытном (1,1 гектара), Ногинском (9,5 гектара), Орехово-Зуевском (2,2 гектара) лесничествах.

В каждом лесничестве Подмосковья есть собственные чаты и каналы в мессенджере Telegram, в которых представители организаций общаются с местными жителями.