Почти 90 аукционов состоялись в Подмосковье за неделю по земельно-имущественным торгам

В Московской области за неделю провели 88 аукционов по земельно-имущественным торгам. Их провел комитет по конкурентной политике Подмосковья.

Участие в торгах с 27 июня по 1 июля приняли 277 претендентов. Процент реализации за неделю составил 77% от всех завершенных процедур. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило более трех человек на лот.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по продаже помещения площадью 440,7 квадратного метра в Солнечногорске. В нем участвовали 13 претендентов.

В ходе торгов итоговая цена имущества увеличилась в четыре раза и превысила 90 миллионов рублей. Стартовая цена составляла 24 миллиона.