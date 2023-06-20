Подмосковье 20 июня 2023, 09:37 Почти 9 тысяч жителей Лобни прошли диспансеризацию с начала года

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Более 8,5 тысячи жителей Лобни прошли диспансеризацию с начала года. Как отмечают медики, в последнее стало больше молодых людей.

Комплексное медицинское обследование можно пройти всего за два часа. Принять участие в диспансеризации может каждый житель города. Нужен только паспорт, полис и СНИЛС.

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На первом этапе после беседы с врачом-терапевтом пациенту измеряют артериальное и внутриглазное давление, делают электрокардиограмму и рентген, берут необходимые анализы. Если врачи видят какие-то отклонения от нормы, выдается направление на дополнительное обследование.

Второй этап — это еще целый ряд исследований и консультация профильных специалистов. Главная задача — увидеть начальные признаки болезни, о которых человек, возможно, даже не догадывается.

«Это онкологическая настороженность в первую очередь, потому что после ковида активизировались все заболевания, хронические заболевания начали давать обострения. Поэтому диспансеризация, конечно, важна», — отметила терапевт Асем Акишева.

Диспансеризация позволяет обнаружить риск возникновения онкологических заболеваний, сахарного диабета, инфаркта и других опасных патологий, лечение которых эффективно именно на ранней стадии. Многим просто некогда обратиться к врачу, особенно, если человека ничего не беспокоит. Для удобства осмотры проводят не только в будние, но и выходные дни.

Еще один способ сделать диспансеризацию удобной для горожан — выездные приемы. По закону сотруднику обязаны предоставить оплачиваемый день, но, если предприятие к этому не готово, медики могут приехать сами. Кроме того, бригады выезжают в разные районы города, чтобы люди могли пройти осмотр рядом с домом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы региона.

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