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    18 августа 2021, 16:36

    Почти 9 тысяч УЗИ сделали в ветклиниках Подмосковья с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные государственные ветеринары выполнили более 8,5 тысячи УЗИ с начала года. Процедура доступна минимум в 40 областных клиниках.

    Почти 9 тысяч УЗИ сделали в ветклиниках Подмосковья с начала года | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в таких ветклиниках для УЗИ есть специальные кабинеты.

    Ультразвуковые исследования в подмосковных ветклиниках проводят 62 специалиста

    Сергей Воскресенский.

    УЗИ-диагностика — это один из самых эффективных методов обследования. Он помогает точно определить диагноз.

    Записать питомца на прием к специалисту или узнать адреса ближайших ветклиник можно по номеру единого кол-центра государственной ветеринарной службы 8 (495) 668-01-25.