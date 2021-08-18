18 августа 2021, 16:36
Почти 9 тысяч УЗИ сделали в ветклиниках Подмосковья с начала года
Подмосковные государственные ветеринары выполнили более 8,5 тысячи УЗИ с начала года. Процедура доступна минимум в 40 областных клиниках.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в таких ветклиниках для УЗИ есть специальные кабинеты.
Ультразвуковые исследования в подмосковных ветклиниках проводят 62 специалиста
Сергей Воскресенский.
УЗИ-диагностика — это один из самых эффективных методов обследования. Он помогает точно определить диагноз.
Записать питомца на прием к специалисту или узнать адреса ближайших ветклиник можно по номеру единого кол-центра государственной ветеринарной службы 8 (495) 668-01-25.