Подмосковье 18 января 2023, 16:27 Почти 9 тысяч охотничьих билетов выдали в Подмосковье в 2022 году Публичное достояние

Читать 360tv в

Итоги работы управления государственного охотничьего надзора за прошедший год подвели в Минэкологии Подмосковья. Всего жителям в 2022 году было выдано 8773 охотничьих билета, сообщил министр экологии Тихон Фирсов.

«Разумеется, не все эти люди в ближайшее время планируют использовать свое право, однако численность охотников высока, поскольку ресурсы Подмосковья позволяют вести добычу большому количеству людей, а популяции животных и птиц находятся на достаточном уровне, в том числе благодаря работе региональных охотхозяйств, которых у нас насчитывается 64», — сказал министр.

Реклама

Общая площадь охотничьих угодий в Подмосковье — более четырех миллионов гектаров, охотничьи билеты имеют около 200 тысяч человек. Тихон Фирсов добавил, что в 2022 году охотничьи билеты аннулировали у 627 человек.

Реклама

Также в 2022 году в регионе было выявлено 385 нарушений, в том числе по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Было направлено 319 требований о возмещении ущерба на общую сумму свыше 23 миллионов рублей, большая часть из них уже взыскана, добавил министр.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о решении логистических проблем бизнеса в новых для экономики условиях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».