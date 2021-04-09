Почти 9 тысяч неиспользуемых участков сельхозземли повторно проверят в Подмосковье

Эти летом в Подмосковье проверят более 8890 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Эта процедура необходима для подтверждения неиспользования земли. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«В 2021 году муниципальный земельный контроль осмотрит порядка девяти тысяч земельных участков сельхозназначения, чтобы выявить неиспользование земли», — предала ее слова пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

По ее словам, это также необходимо, чтобы предотвратить зарастание и замусоривание неиспользуемых земель, так как это может угрожать жизни и здоровью людей в пожароопасный сезон.

Министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что в план осмотра в 2021 году вошли земли, которые не были введены в хозяйственный оборот в прошлом году, земли без посевов и те, которые уже были выявлены как неиспользованные.

Осмотры начнутся в июне. Больше всего проверок будет в Клину, Можайском, Волоколамском, Коломенском и Дмитровском городских округах.