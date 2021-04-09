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    09 апреля 2021, 07:32

    Почти 9 тысяч неиспользуемых участков сельхозземли повторно проверят в Подмосковье

    Анастасия Калинина

    Эти летом в Подмосковье проверят более 8890 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Эта процедура необходима для подтверждения неиспользования земли. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

    Почти 9 тысяч неиспользуемых участков сельхозземли повторно проверят в Подмосковье

    «В 2021 году муниципальный земельный контроль осмотрит порядка девяти тысяч земельных участков сельхозназначения, чтобы выявить неиспользование земли», — предала ее слова пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

    По ее словам, это также необходимо, чтобы предотвратить зарастание и замусоривание неиспользуемых земель, так как это может угрожать жизни и здоровью людей в пожароопасный сезон.

    Министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что в план осмотра в 2021 году вошли земли, которые не были введены в хозяйственный оборот в прошлом году, земли без посевов и те, которые уже были выявлены как неиспользованные.

    Осмотры начнутся в июне. Больше всего проверок будет в Клину, Можайском, Волоколамском, Коломенском и Дмитровском городских округах.