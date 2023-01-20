Подмосковье 20 января 2023, 18:17 Почти 9 тысяч деревьев сдали жители Подмосковья в первую неделю акции «Подари своей елке вторую жизнь»

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Акция «Подари своей елке вторую жизнь» стартовала в Подмосковье 15 января. В ее рамках жители могут сдать старое новогоднее дерево в специальный пункт приема. После этого ель будет переработана в щепу, которую будут использовать в качестве удобрений и производственного сырья.

За первую неделю жители Подмосковья сдали почти девять тысяч хвойных деревьев. Акция проходит в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» и нацпроекта «Экология» уже в пятый раз.

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«Ежегодно акция набирает обороты, и все больше жителей региона ответственно относятся к правильной утилизации деревьев. По статистике, пик сбора приходится на вторую и третью неделю акции, но в этом году уже после первых пяти дней мы видим значительное количество собранных елок», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

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Деревья перерабатывают в стружку на подмосковных КПО. После этого щепа идет для компостирования и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей. Также часть сырья отправляют на производство фанеры или в приюты для животных, где переработанные деревья используют в качестве подстилок в вольерах.

Экологическая акция в Подмосковье продлится до 15 февраля 2023 года. Сдать дерево можно в специальные пункты, в том числе на площадки «Мегабак». Со списком всех адресов пунктов приема новогодних деревьев можно на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Жителям региона напоминают, что деревья для переработки нужно сдавать без игрушек, мишуры и искусственного снега.

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