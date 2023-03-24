24 марта 2023, 18:17
Почти 9 миллионов жителей зарегистрировались на портале госуслуг Подмосковья
Более 8,9 миллиона жителей Московской области зарегистрировались на региональном портале госуслуг. Из них почти два миллиона установили мобильное приложение «Госуслуги Московской области», сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник в интервью журналу «Connect. Мир информационных технологий».
По ее словам, в прошлом году местным жителям оказали более шести миллионов цифровых услуг.
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«В каждом МФЦ есть цифровая зона, куда житель любого муниципалитета может обратиться за оформлением онлайн-услуг. При необходимости консультанты МФЦ Подмосковья помогают авторизоваться посредством ЕСИА или заполнить электронное заявление», — добавила Куртяник.
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Сейчас в регионе работает более 750 таких зон, в том числе шесть в подмосковных библиотеках. Через них жители региона получили более миллиона услуг в прошлом году.
В апреле 2022 года в Подмосковье начали внедрять цифровые технологии в контрольно-надзорную деятельность. Теперь предприниматели и компании могут получить консультации проверяющих органов и записаться на профилактический визит дистанционно.
«На региональном портале бизнесу доступны 34 вида надзора и 907 документов, в числе которых уведомления, ходатайства, извещения, акты предписания, протоколы», — сообщила министр.
Также на региональном портале предприниматели могут подать заявку на получение грантов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в школах и детсадах региона необходимо внедрять информационные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехнику и другое смарт-оборудование.
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