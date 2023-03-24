Подмосковье 24 марта 2023, 18:17 Почти 9 миллионов жителей зарегистрировались на портале госуслуг Подмосковья

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Более 8,9 миллиона жителей Московской области зарегистрировались на региональном портале госуслуг. Из них почти два миллиона установили мобильное приложение «Госуслуги Московской области», сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник в интервью журналу «Connect. Мир информационных технологий».

По ее словам, в прошлом году местным жителям оказали более шести миллионов цифровых услуг.

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«В каждом МФЦ есть цифровая зона, куда житель любого муниципалитета может обратиться за оформлением онлайн-услуг. При необходимости консультанты МФЦ Подмосковья помогают авторизоваться посредством ЕСИА или заполнить электронное заявление», — добавила Куртяник.

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Сейчас в регионе работает более 750 таких зон, в том числе шесть в подмосковных библиотеках. Через них жители региона получили более миллиона услуг в прошлом году.

В апреле 2022 года в Подмосковье начали внедрять цифровые технологии в контрольно-надзорную деятельность. Теперь предприниматели и компании могут получить консультации проверяющих органов и записаться на профилактический визит дистанционно.

«На региональном портале бизнесу доступны 34 вида надзора и 907 документов, в числе которых уведомления, ходатайства, извещения, акты предписания, протоколы», — сообщила министр.

Также на региональном портале предприниматели могут подать заявку на получение грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в школах и детсадах региона необходимо внедрять информационные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехнику и другое смарт-оборудование.

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