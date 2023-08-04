Подмосковье 04 августа 2023, 13:06 Почти 9 километров нового асфальта уложили в Подольске по нацпроекту Минтранс Подмосковья

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Укладку нового асфальта завершили на девяти участках в Подольске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как отметили в Минтрансе Подмосковья, общая протяженность ремонта составила почти девять километров.

Отремонтировали четыре дороги в черте города — улицы Парковую, Стекольникова, Индустриальную и Домодедовское шоссе. По этим участкам пути можно проехать к учебным заведениям, детским садам, магазинам, паркам и другим местам социального притяжения. В Климовске новый асфальт появился на улицах Заводской, Суворова и Фабричном проезде.

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Покрытие обновили в Дубровицах, а также на подъездной дороге к поселку Молодежному, деревням Малое Толбино и Большое Толбино.

До конца года по нацпроекту отремонтируют еще восемь километров дорог в Подольске.

Подмосковный участок трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани, полностью достроят в сентябре — на десять месяцев раньше срока. Дорога снизит нагрузку на магистрали в самых густонаселенных городских округах, отметил губернатор Андрей Воробьев.