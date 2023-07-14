Подмосковье 14 июля 2023, 16:25 Почти 83 тысячи неправильно припаркованных в Подмосковье машин эвакуировали с начала года Минтранс Подмосковья

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С начала года в Подмосковье эвакуировали почти 83 тысячи автомобилей за неправильную парковку. При этом 11 тысяч машин забрали с дворовых территорий, где транспорт загораживал проезд.

В региональном Минтрансе заявили, что больше всего нарушений выявили в Павшинской Пойме в Красногорске, в Ленинском округе и в Люберцах.

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Отмечается, что эвакуировать транспортные средства могут в зоне действия запрещающих знаков или знака «Стоянка для инвалидов». Кроме того, транспортное средство могут забрать, если оно оставлено на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, на трамвайных путях и в тоннеле, а также припарковано во втором ряду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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