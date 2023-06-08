Подмосковье 08 июня 2023, 12:19 Почти 8 тысяч компаний из Солнечногорска смогут воспользоваться новыми мерами поддержки бизнеса

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На территории Солнечногорска работают 7965 компаний малого и среднего предпринимательства. С 1 июня все они могут претендовать на новые меры поддержки — об этом напомнил глава городского округа Константин Михальков.

С 1 июня предприниматели могут воспользоваться субсидией на приобретение и лизинг оборудования, в рамках которого компенсируется до 50% от стоимости.

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Предприниматели могут подать заявку на развитие франшизы и выход на маркетплейсы. Подмосковье компенсирует 50% затрат на комиссию онлайн-площадок и часть затрат на организацию бизнеса по франшизе.

С 1 августа будет открыт прием заявок на гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям, а с 1 сентября промышленные предприятия смогут получить 20% от стоимости нового приобретенного оборудования.

«Число получателей финансовой поддержки в Солнечногорске увеличилось в два раза в 2022 году. Субсидии и гранты получил 51 субъект МСП на общую сумму почти 56 миллионов рублей, а общая сумма поддержки для предпринимателей превысила 275 миллионов», — сообщил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В Солнечногорске продолжает работать центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Туда можно обратиться по любому вопросу, связанному с предпринимательской деятельностью. Также, обращаться можно на горячую линию главы округа по телефону 8-800-201-67-47.

Рост малого бизнеса наблюдается в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Сегодня субъекты МСП занимают 24,8% валового регионального продукта.