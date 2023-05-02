Подмосковье 02 мая 2023, 13:41 Почти 800 звонков поступило на горячую линию ГУСТ Подмосковья в апреле ГУСТ МО

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Жители Подмосковья могут позвонить на горячую линию ГУСТ Подмосковья и получить ответы на вопросы, не терпящие отлагательств. Только за апрель операторы ведомства обработали 786 звонков.

Обратиться в ГУСТ можно, заполнив форму на сайте ведомства. По закону, ответ на такие запросы готовится не более, чем за 30 дней.

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«Чаще всего жители обращались с вопросами по уборке дворовых и общественных территорий, ремонту элементов детских игровых площадок, а также чтобы уточнить информацию о перечне работ Месяца чистоты и благоустройства», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Она также добавила, что консультации по телефону проводятся для всех желающих. В случае, если проблема находится вне компетенции ведомства, заявителя направят в нужную ему организацию.

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