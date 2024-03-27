Подмосковье 27 марта 2024, 17:25 Почти 800 жителей Подмосковья получили выплаты на покупку средств для реабилитации Пресс-служба Министерства социального развития Московской области

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Жители Московской области могут получить выплаты на приобретение технических средств для реабилитации. С начала года данной возможностью воспользовались около 800 человек. Суммарные выплаты превысили девять миллионов рублей.

«Это важная мера социальной поддержки на которую мы предусмотрели почти 19 миллионов рублей в бюджете на этот год», — сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

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Средства можно направить на покупку медицинской кровати, электрического подъемника для ванной и другого оборудования. Выплата производится на каждое рекомендованное изделие, стоимость которых составляет от 1,5 до 30 тысяч рублей.

Напомним, услуга предоставляется проактивно. Жителям Подмосковья нужно лишь подписать предзаполненное заявление на региональном портале.

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