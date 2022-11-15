Подмосковье 15 ноября 2022, 20:59 Почти 800 тысяч рублей субсидии получил барбершоп в Реутове

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Сеть мужских салонов красоты «Бородач» в Реутове получила субсидию в почти 800 тысяч рублей. Это произошло при поддержке главы округа Станислава Каторова.

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В Московской области активно развивают поддержку предпринимателей.

«Продолжаем проводить важную в нынешнее время работу — поддержку предпринимателей, развивающих свое дело в нашем городе. Сеть известного в нашем городе барбершопа, расположенного на улице Ленина, в этом году получила субсидию по франшизе в размере 748,4 тысячи рублей. Компенсацию затрат на аренду и коммунальные платежи. Мера поддержки позволила создать в салоне пять новых рабочих мест. Важно масштабировать и распространять меру поддержки на большее количество участников малого и среднего предпринимательства», — сказал Каторов.

Индивидуальный предприниматель из Реутова Светлана Михалева узнала о существующих в Московской области субсидиях на регулярных встречах главы города с бизнес-сообществом.

«Никаких проблем при подаче документов на получение субсидии не возникло, благодарю администрацию Реутова за индивидуальное сопровождение в этом вопросе. Как только пришло соглашение, я поставила электронную подпись и в течение недели деньги пришли на счет. Субсидирование помогает развиваться нам и очень сильно поддерживает наших ребят. В Московской области у нас уже трое из партнеров получили меры поддержки», — подчеркнула Михалева.

В этом году поддержку получили 11 франшиз города Реутов. В настоящее время сеть парикмахерских «Бородач» имеет 159 партнеров, работающих по всей России.

Сейчас в Подмосковье подобные меры поддержки получают более 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. За год их количество увеличилось вдвое, а с 2020 года — втрое. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно и дальше развивать коммуникации и следить за развитием бизнеса в регионе. Он также отметил, что регион заинтересован в поддержке бизнесменов, решивших развивать свое дело на территории Московской области.