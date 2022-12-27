Подмосковье 27 декабря 2022, 15:41 Почти 800 лифтов заменили в Подмосковье с начала года

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Фонд капитального ремонта Подмосковья продолжает обновлять лифты в многоквартирных домах региона. С начала года заменили уже 795 подъемников — это 99% от плана на эти 12 месяцев.

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«В первую очередь в программу капитального ремонта включаются те лифты, срок эксплуатации которых достигает 25 лет. По поручению губернатора Андрея Воробьева с 2021 года меняем и подъемники старше 20 лет», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Большая потребность замены оборудования наблюдается в густонаселенных городских округах. Это Красногорск, Балашиха, Мытищи, Люберцы, Одинцово, Химки и другие.

«Новые лифты, которые мы устанавливаем, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное, долговечное и экономичное. Подъемники адаптированы для инвалидов», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

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