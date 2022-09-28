Почти 800 крыш отремонтировали в Подмосковье с начала года | 360°

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Почти 800 крыш отремонтировали в Подмосковье с начала года

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Масштабные работы по капитальному ремонту кровель продолжаются в Подмосковье. До конца 2022 года в регионе приведут в порядок 935 объектов. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«С начала реализации программы отремонтировано порядка 9000 крыш многоквартирных домов, из них в прошлом году — 577. На этот год запланировано отремонтировать 935 кровель. На сегодняшний день уже приведены в порядок 760 из них, что составляет 81% от плана», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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По распоряжению губернатора Андрея Воробьева все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности. В непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж, а также заполнение журналов работ и техники безопасности.

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«Контроль за ходом проведения работ осуществляют эксперты нашей подведомственной специализированной организации ГБУ МО „Управление технического надзора капитального ремонта“», — уточнил Велиховский.

После завершения работ на все выполненные работы действует гарантийный срок пять лет. Подрядная организация несет ответственность за качество работ.

«Тем не менее гарантийный период не отменяет обязанность эксплуатирующей организации надлежащим образом обслуживать все элементы дома», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

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