Почти 800 компаний из Подмосковья признали социальными предприятиями

В Подмосковье прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего бизнеса социальными предприятиями. По состоянию на конец августа текущего года, таковыми были признаны 779 индивидуальных предпринимателей и организаций.

Из них впервые заявку на признание социальными предприятиями подали 287 компаний, остальные обратились за повторным подтверждением статуса. В целом за восемь месяцев текущего года было подано сразу 825 заявок, отказы были получены по 46 из них. За аналогичный период прошлого года социальными предприятиями признали 551 ИП и организацию.

Подать заявку на включение в реестр соцпредприятий можно онлайн на сайте РПГУ.

«В Подмосковье продолжается прием заявок на гранты социальным предпринимателям. На сегодняшний день больше 250 бизнесменов претендуют на получение данной меры поддержки. А уже 1 сентября стартует региональная субсидия, которая будет компенсировать до 85% произведенных затрат за аренду, коммунальные платежи, обучение сотрудников. Размер субсидии для соцбизнеса составит до 2 миллионов рублей и отдельно до 3 миллионов рублей для ясельных групп», — уточнил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Уже завтра в Центре «Мой бизнес» пройдет круглый стол для социальных предпринимателей Подмосковья. Специалисты расскажут, какие есть меры поддержки и как их получить.