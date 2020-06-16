Почти 800 детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

С начала года 783 подмосковных ребенка-сироты обрели семьи. Найти их помогли органы опеки и попечительства Министерства образования региона. В Подмосковье уже больше четырех тысяч приемных семей.

Однако в области проживают еще около 24 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но почти 16 тысяч из них сейчас воспитывают в замещающих семьях. Об этом рассказала министр образования Ирина Каклюгина.

Будущие родители могут проконсультироваться по любым вопросам с психологами, юристами и врачами, которые работают в школе приемных родителей Ирина Каклюгина.

Она отметила, что к июню этой возможностью воспользовалось 899 человек. Из них 112 уже приняли ребенка в семью. Будущим родителям помогает и мобильное приложение «Усыновление в Московской области».

А за три года количество сирот, проживающих в детских домах России, сократилось. В 2019-м их насчитывалось 39,6 тысячи — это на 11,4% меньше по сравнению с 2017-м.