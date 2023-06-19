Подмосковье 19 июня 2023, 12:44 Почти 800 человек оформили европротоколы с помощью подмосковной службы помощи при ДТП за неделю Центр безопасности дорожного движения Подмосковья

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Почти 2,3 тысячи вызовов поступило в подмосковную службу помощи при ДТП за неделю. В Минтрансе региона отметили, что 754 обратившихся оформили европротоколы.

Обратиться в службу помощи при ДТП можно как дистанционно, так и лично. Центры помощи находятся в 15 округах Подмосковья: Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском округе, Раменском, Домодедове и Пушкино.

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В случае ДТП водителям необходимо позвонить по номеру: 8 (495) 734-78-81, а оператор скоординирует дальнейшие действия.

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