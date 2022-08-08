Почти 80% жителей Подмосковья пришли к раздельному сбору мусора

На комплексе по переработке отходов «Восток» выборка вторсырья за первое полугодие 2022 года выросла на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Увеличение выборки стало возможным благодаря повышению качества отбора вторсырья и увеличению перечня фракций на 12 позиций. В первом полугодии 2021 года из отходов выбирали 31 фракцию, в этом периоде 2022 года — 43. Весь объем вторсырья отправляют предприятиям-переработчикам.

«Все, что не попало в землю, все пошло на вторичную переработку. Мы тем самым уменьшаем захоронение на наших чашах — специализированных объектах, построенных по самым современным технологиям. Отбор пластика, полимеров с последующей их отправкой на переработку в значительной мере улучшает экологическую обстановку, потому что пластик и пластиковые бутылки разлагаются до 800 лет», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

На 152% увеличили выборку бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТ) для чистящих, моющих, дезинфицирующих бытовых средств. Электроприборы повысили свои позиции на 106,2%. Выборка цветного металла выросла на 97,6%, алюминиевых баллончиков — на 90,8%. Кроме того, на сортировочном заводе стали больше выбирать тетрапака. По сравнению с прошлым годом его выбрано на 88,7% больше. Эту фракцию на КПО «Восток» отбирают на оптическом сепараторе.

В 2022 году из общего потока отходов стали выбирать также одноразовую посуду из полипропилена (ПП) и полиэтилентерефталата (ПЭТ), бутыли для воды (ПЭТ) для кулера объемом 19 литров, мешки из-под сахара и биг-беги (полипропилен, PP 5). Теперь здесь выбирают и смешанную фракцию из пластика и металла — корпус бытовой техники (электрочайники, микроволновки, пылесосы, игрушки).

«В 2019 году мало кто верил, что подмосковные жители будут разделять отходы. Но даже за первый год мы достигли значительных показателей — 50% раздельного сбора отходов. Сейчас эти показатели приближаются уже к 80%. Свыше 7,36 миллиона тонн отходов поступило с тех пор на переработку, а не пошло на захоронение», — подчеркнул Антон Велиховский.

Он добавил, что один из принципиальных моментов, который на сегодняшний день реализован, — это закрытие всех 39 мусорных полигонов. «Последний был закрыт в декабре 2020 года. Каждый куб отходов проходит через сортировочный комплекс. И уход от старого формата, я считаю, является одним из главных достижений Московской области», — заметил министр.