Подмосковье 07 сентября 2023, 14:50 Почти 80 врачей из Солнечногорска получили земельные участки для строительства дома Unsplash

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С 2021 года свыше двух тысяч врачей из Подмосковья получили участки по программе «Земля врачам». Из них 77 специалистов — из Солнечногорска.

С начала года в Солнечногорске по программе «Земля врачам» выдали три участка в поселке Красный Воин. До конца года наделы получат еще семь медиков — для них подготовили участки в деревне Гигирево. С момента действия программы землю передали 77 специалистам, некоторые уже начали строительство.

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«Губернатор уделяет особое внимание сфере здравоохранения. Положительные изменения происходят как в модернизации системы, так и поддержке врачей. Сейчас для медиков действует множество мер поддержки, а в Солнечногорске дополнительно введена компенсация за оплату проезда к месту работы», — отметила главный врач Солнечногорской областной больницы, депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Лариса Борисова.

Медикам предоставляют участки для ИЖС или ЛПХ на срок до шести лет. При этом не надо платить ни аренду, ни земельный налог. Через пять лет, если дом построен, землю можно оформить в собственность бесплатно.

Подмосковные детские врачи, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора региона. Награды вручили Андрей Воробьев и глава Минздрава России Михаил Мурашко.