11 марта 2024, 13:18
Почти 80 тысяч жителей Подмосковья бесплатно прошли онкоскрининг полости рта с начала года
Свыше 70 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года. Диагностика позволяет выявить патологию на ранней стадии. Заболевание обнаружили у 88 человек.
Бесплатную диагностику полости рта проводят жителям бесплатно по проекту «Стоматология: перезагрузка». По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, раннее обследование позволяет выявить заболенивание и вовремя начать лечение.
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«С начала этого года онкоскрининг полости рта прошли 76 тысяч жителей региона, в результате у 88 из них было обнаружено онкологическое заболевание. Все они направлены на лечение», — сказала она.
Диагностику проводят при помощи специальной лампы и очков. Отклонение от нормы под светом выглядит иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.
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