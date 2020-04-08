Почти 80 тысяч тестов на коронавирус провели в Подмосковье

В Московской области провели почти 80 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию. Регион входит в топ-10 субъектов РФ по охвату населения, которое проверили на COVID-19.

Об этом «360» сообщил Роспотребнадзор по Московской области. В ведомстве отметили, что исследования на новый тип коронавируса проводят на базе нескольких учреждений. В их числе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», а также лаборатории государственных медицинских организаций. Кроме того, здоровые люди могут по желанию сделать тесты в негосударственных лабораториях.

В Московской области уже проведено 79 941 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор по Московской области.

По последней информации, в Московской области зафиксировали 549 подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Химках — там лечатся 37 человек. На втором месте — Мытищи, где находятся 35 пациентов с СОVID-19. Третье место заняли Люберцы с 29 инфицированными.

За последние сутки выявили 95 новых пациентов с этим диагнозом. Большая часть из новых заболевших младше 45 лет. В регионе до 1 мая действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов. Выходить из дома можно только по веским причинам: чтобы купить продукты или лекарства, сходить в банк, добраться на работу, выгулять домашних животных или вынести мусор.