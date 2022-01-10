Почти 80 тысяч «кубов» мусора собрали в Подмосковье по проекту «Мегабак» с 2019 года

Площадки «Мегабак» помогли собрать уже 70,5 тысячи «кубов» вторсырья в Подмосковье с 2019 года. Жители приносят старую бытовую технику, мебель, стекло, пластиковые бутылки, лампы, пакеты, одежду, батарейки и не только.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, лишь за новогодние праздники жители сдали четыре тысячи «кубов» крупного мусора.

Мы благодарны жителям Подмосковья за то, что с ответственностью подходят к вопросам утилизации крупногабаритных отходов Антон Велиховский.

По его словам, жители сдают больше всего мебели, древесины, оконных рам, автомобильных шин и текстиля.

«Все отходы с пунктов „Мегабак“ напрямую направляются на переработку, а в дальнейшем они обретают вторую жизнь», — отметил Велиховский.

Сейчас в Подмосковье насчитывается 57 площадок «Мегабак». Они находятся в 54 городских округах. Уточнить адреса можно на интерактивной карте — она размещена на сайте мегабак.рф.