18 сентября 2023, 11:41
Почти 80% теплосетей проверили в Подмосковье
Аварийные службы проверили на готовность к отопительному сезону более 78% коммуникаций. Гидравлические испытания провели в 60 округах Подмосковья.
Как рассказали в областном МинЖКХ, к 15 сентября проверили свыше восьми километров сетей из 10,6 тысячи имеющихся. Полностью работы завершили в 34 округах.
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В ходе проверок было выявлено 160 утечек, которые могли бы привести к авариям зимой. Больше всего из них оказалось в Орехово-Зуеве, Воскресенске и Шатуре.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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