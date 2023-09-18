Подмосковье 18 сентября 2023, 11:41 Почти 80% теплосетей проверили в Подмосковье ГКУ МО "МОС АВС"

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Аварийные службы проверили на готовность к отопительному сезону более 78% коммуникаций. Гидравлические испытания провели в 60 округах Подмосковья.

Как рассказали в областном МинЖКХ, к 15 сентября проверили свыше восьми километров сетей из 10,6 тысячи имеющихся. Полностью работы завершили в 34 округах.

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В ходе проверок было выявлено 160 утечек, которые могли бы привести к авариям зимой. Больше всего из них оказалось в Орехово-Зуеве, Воскресенске и Шатуре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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