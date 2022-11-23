Подмосковье 23 ноября 2022, 18:51 Почти 80 складских комплексов построили в Подмосковье в 2022 году

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В Московской области в 2022 году завершили строительство 76 складов. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал им заключения о соответствии, рассказали в пресс-службе ведомства.

Самые крупные складские помещения в 2022 году построили в Пушкине, там появилось два склада площадью 133 и 135 тысяч квадратных метров, в Красногорске (89 тысяч м² ), Дмитрове (72 тысячи м² ) и Богородском округе (50 тысяч м²).

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Складские комплексы будут использовать для хранения и обработки товаров общего назначения.

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В пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья отметили, что в прошлом году в регионе был построен 61 складской комплекс.

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