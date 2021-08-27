Почти 80 школьных наборов подарили детям из малообеспеченных семей в Воскресенске

В городском округе Воскресенск завершилась благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Любой неравнодушный житель мог помочь многодетной или малообеспеченной семье собрать первоклассника.

Рюкзаки будущих школьников наполнили всем необходимым для учебы: это тетради, карандаши, пластилин, фломастеры, пенал. В торжественной обстановке ребятам вручили их первые портфели.

Семилетний Амир меньше чем через неделю сядет за парту. Теперь все четверо детей Каратаевых — школьники. Помочь собрать первоклассника к 1 сентября семье помогла благотворительная акция. В городском округе Воскресенск это мероприятие традиционное.

«Это замечательно, что не надо покупать нам ничего. Хороший рюкзак ортопедический как раз какой и надо. Очень хороший. Спасибо огромное! Пойдем с ним теперь в первый класс», — рассказала Оксана Каратаева, многодетная мама.

Акция «Собери ребенка в школу» в этом году стартовала 2 июля. Предприниматели и неравнодушные жители могли помочь многодетным и малообеспеченными семьям собрать первоклассников. Всего было собрано 77 школьных наборов.

«В этой акции принимают участие и муниципалитет, и предпринимательское сообщество, и Российский красный крест, то есть много организаций, которые изъявили желание помочь нам в этом. Мы помогаем некоторым семьям собрать ребенка в школу», — отметил Артур Болотников, глава г. о. Воскресенск.

Торжественное вручение рюкзаков стало настоящим праздником. В гости к ребятам пришли сказочные герои. А еще будущих первоклассников угостили мороженным и подарили сладости.