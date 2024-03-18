Подмосковье 18 марта 2024, 13:25 Почти 80 пациентов прошли лечение в обновленном санаторном отделении НИКИ детства Пресс-служба Минздрава МО

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Капитальный ремонт санаторного отделения НИКИ детства завершился в феврале. Здесь проходят реабилитацию пациенты, перенесшие бронхиальную астму, бронхиты, COVID-19 и другие заболевания. Лечение в обновленном отделении прошли уже около 80 человек.

«Наше санаторное отделение оснащено всем необходимым современным оборудованием, а также укомплектовано квалифицированными специалистами, в том числе физиотерапевтом, пульмонологом, эндокринологом и другими», — отметила директор НИКИ Нисо Одинаева.

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Отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от трех до 18 лет. Находиться в медучреждении юные пациенты могут с одним из родителей. Напомним, программу реабилитации проводят бесплатно по полису ОМС. Кроме того, пациентам необходимо получить направление у лечащего врача.

В начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе. В медучреждении смогут проходить лечение жители не только Балашихи, но и Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада и Богородского округа.

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