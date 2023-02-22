Подмосковье 22 февраля 2023, 16:57 Почти 80 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги еще 74 объекта недвижимости за неделю. Это 58 участков в аренду и два — на продажу, а также восемь нежилых помещений на продажу и четыре в аренду и два нежилых здания на продажу.

Больше всего лотов представлено в Богородском округе, Рузе и Шаховской.

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Среди участков под аренду — 13 соток в деревне Зобово под Волоколамском. Его начальная стоимость составляет 47,6 тысячи рублей в год. Также предприниматели могут взять участок 7,6 гектара в Серебряных Прудах под растениеводство.

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Ознакомиться с лотами можно на портале ЕАСУЗ.

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